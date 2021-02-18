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Ракурс
Коронавірус в Чернівцях – всі школи міста переходять на «дистанційку». Фото: УП

Коронавірус в Чернівцях — всі школи міста переходять на «дистанційку»

18 лют 2021, 20:18
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Через пандемію коронавірусу всі школи Чернівців перейдуть на дистанційне навчання з п’ятниці, 19 лютого.

Дитячі садки продовжать свою роботу, повідомив заступник мера Чернівців Юрій Лесюк.

У повідомленні заступника мера вказується, що на дистанційне навчання переходять всі учні з першого по 11 класи.

Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання, — заявив він.


Лесюк повідомив, що найближчими днями збереться міська комісія ТЕБ та НС, на якій вирішать питання щодо посилення заходів карантину для всіх жителів міста.

Нагадаємо, новий спалах коронавірусу фіксують у ці дні в кількох областях Західної України. Найбільше епідемія дошкуляє Прикарпаттю і Буковині.

Джерело: Ракурс


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