Коронавирус в Черновцах — все школы города переходят на «дистанционку»https://racurs.ua/n150624-koronavirus-v-chernovcah-vse-shkoly-goroda-perehodyat-na-distancionku.htmlРакурс
Из-за пандемии коронавируса все школы Черновцов перейдут на дистанционное обучение с пятницы, 19 февраля.
Детские сады продолжат свою работу, сообщил заместитель мэра Черновцов Юрий Лесюк.
В сообщении заместителя мэра указывается, что на дистанционное обучение переходят все ученики с первого по 11 классы.
Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение, — заявил он.
Лесюк сообщил, что в ближайшие дни соберется городская комиссия ТЭБ и ЧС, на которой решат вопрос относительно ужесточения остальных мер карантина для всех жителей города.
Напомним, новую вспышку коронавируса фиксируют в эти дни в нескольких областях Западной Украины. Больше всего беспокоит эпидемия жителей Прикарпатья и Буковины.