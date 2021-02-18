Коронавирус в Черновцах – все школы города переходят на «дистанционку». Фото:

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Из-за пандемии коронавируса все школы Черновцов перейдут на дистанционное обучение с пятницы, 19 февраля.

Детские сады продолжат свою работу, сообщил заместитель мэра Черновцов Юрий Лесюк.

В сообщении заместителя мэра указывается, что на дистанционное обучение переходят все ученики с первого по 11 классы.

Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение, — заявил он.



Лесюк сообщил, что в ближайшие дни соберется городская комиссия ТЭБ и ЧС, на которой решат вопрос относительно ужесточения остальных мер карантина для всех жителей города.

Напомним, новую вспышку коронавируса фиксируют в эти дни в нескольких областях Западной Украины. Больше всего беспокоит эпидемия жителей Прикарпатья и Буковины.