Наказание за детскую порнографию ужесточила Рада – детали. Фото: Буг

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Ракурс

Верховная Рада Украины ужесточила уголовную ответственность за сексуальную эксплуатацию детей, приобретение и хранение детской порнографии.

За принятие закона № 3055 проголосовали 322 депутата.

Встречи совершеннолетних с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, с целью совершения по отношению к ним любых действий сексуального характера или развратных действий наказываются лишением свободы на срок до трех лет, с целью привлечения в изготовление детской порнографии — до пяти лет.

При повторном совершении этого действия или по предварительному сговору предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение с целью использования в сексуальных целях наказывается арестом от трех до шести месяцев или ограничением свободы до трех лет, за ввоз в Украину — лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Изготовление, распространение или сбыт детской порнографии, или принуждение несовершеннолетнего к участию в создании детской порнографии караются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В объяснительной записке указывается, что по результатам исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украина входит в пятерку стран крупнейших производителей детской порнографии и в десятку «лидеров» по ее распространению.

Напомним, правоохранители разоблачили группу коллекторов, которые шантажировали должников порнографией.