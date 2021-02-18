Покарання за дитячу порнографію посилала Рада – деталі. Фото: Буг

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Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей, придбання і зберігання дитячої порнографії.

За ухвалення закону № 3055 проголосували 322 депутати.

Зустрічі повнолітніх з особами, що не досягли 16-річного віку, з метою вчинення відносно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій караються позбавленням волі на строк до трьох років, з метою залучення до виготовлення дитячої порнографії — до п’яти років.

При повторному скоєнні цієї дії або за попередньою змовою пропонується карати позбавленням волі на термін від трьох до шести років.

Свідоме отримання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або поширення з метою використання в сексуальних цілях карається арештом від трьох до шести місяців або обмеженням волі до трьох років, за ввезення в Україну — позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Виготовлення, розповсюдження або збут дитячої порнографії, або примус неповнолітнього до участі у створенні дитячої порнографії караються позбавленням волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У пояснювальній записці вказується, що, за результатами дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Україна входить у п’ятірку країн найбільших виробників дитячої порнографії та в десятку «лідерів» з її поширення.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу колекторів, які шантажували боржників порнографією.