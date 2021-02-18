Відновлення залізничного сполучення з Кримом – російський фейк спростували у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n150622-vidnovlennya-zaliznychnogo-spoluchennya-z-krymom-rosiyskyy-feyk-sprostuvaly-u-zelenskogo.html

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Відновлювати залізничне сполучення з окупованим півостровом Крим Україна не збирається.

Таку заяву опублікувало представництво президента України в Криму у відповідь на фейк у російських пропагандистських медіа.

Також наголосили, що для повернення території окупованого півострова використовуються санкції та політико-дипломатичний тиск.

Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму. Провідними інструментами на шляху деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є політико-дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію, — наголосили у прес-службі.

Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту звільнення території півострова, наголосили у відомстві.

Зазначається, що заходи щодо покращення залізничного сполучення між районами поблизу КПВВ на кордоні з Кримом будуть відбуватися винятково з метою реінтеграції жителів окупованого півострова і поліпшення умов перетинання адміністративного кордону.