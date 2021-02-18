Восстановление железнодорожного сообщения с Крымом – российский фейк опровергли у Зеленского

https://racurs.ua/n150622-vosstanovlenie-jeleznodorojnogo-soobscheniya-s-krymom-rossiyskiy-feyk-oprovergli-u-zelenskogo.html

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Восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом Крым Украина не собирается.

Такое заявление опубликовало представительство президента Украины в Крыму в ответ на фейк в российских пропагандистских медиа.

Также сообщили, что для возвращения территории оккупированного полуострова используются санкции и политико-дипломатическое давление.

Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Ведущие инструменты на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя — политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию, — подчеркнули в пресс-службе.

Украина не планирует восстанавливать прямое железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом до момента освобождения территории полуострова, подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что мероприятия по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на административной границе с Крымом будут осуществляться исключительно с целью реинтеграции жителей оккупированного полуострова и улучшения условий пересечения административной границы.