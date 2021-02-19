Чайки в Бахрейні перестали літати через ожиріння і відмовляються ловити рибу.

Пташки об’їдаються місцевими стравами з гострої курки й рису, пише Independent.

При цьому місцева влада скаржиться, що розтовстілі птахи бродять вулицями та «псують репутацію респектабельних кварталів».

Чайки більше не літають, тому що занадто важкі. Ми спостерігаємо, як вони ходять по землі, ніби з роботи прийшли додому на обід. Бачимо, що вони їдять залишки їжі. Не вистачає лише дати їм глечик соку і десерти", — розповів голова технічного комітету північної муніципальної ради Бахрейну Абдулла Аль Кубаїсі.