Кличко закликав киян готуватися до повені. Скріншот із відео. Фото:

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Київська міська державна адміністрація попередила киян про можливі підтоплення.

В столиці продовжують боротися з наслідками потужних снігопадів. Від початку інтенсивних хуртовин «Київавтодор» вивіз понад 90 тис. т снігу. За минулу добу, 18 лютого, з столичних вулиць комунальники вивезли 12 тис. т снігу. Ще 1,5 т переплавили на в снігоплавильних комплексах. Загалом з початку зими було переплавлено понад 15 тис. т снігу. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Ще раз підкреслю: дорожники, комунальники сьогодні роблять все, щоб прибрати місто від снігу. Розчищають дороги і проїзди, тротуари, вивозять сніг. А також плавлять його в снігоплавильних комплексах. Два таких спецавто Київ придбав позаминулого року. Вчора пізно ввечері я перевіряв, як прибирають сніг. Бо основні роботи міські служби можуть здійснювати вночі та рано вранці, коли в місті менше машин, — наголосив Кличко.

Мер додав, що столиця готується до можливих підтоплень. Департаменту муніципальної безпеки, а також головам столичних районів доручено підготувати всі підрозділи для реагування на випадок повені. Фахівці повинні визначити об'єкти, що можуть постраждати.

Нагадаємо, снігопади Києві призводили до масштабних заторів та дорожньо-транспортних пригод. На вулиці столиці навіть виводили БТРи, які витягували із заметів вантажівки та автобуси.