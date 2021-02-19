Кличко призвал киевлян готовиться к наводнению. Скриншот из видео. Фото:

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Киевская городская государственная администрация предупредила киевлян о возможных подтоплениях.

В столице продолжают бороться с последствиями мощных снегопадов. С начала интенсивных метелей «Киевавтодор"вывез более 90 тыс. т снега. За минувшие сутки, 18 февраля, со столичных улиц коммунальщики вывезли 12 тыс. т снега. Еще 1,5 т переплавили на в снегоплавильных комплексах. Всего с начала зимы было переплавлено более 15 тыс. т снега. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Еще раз подчеркну: дорожники, коммунальщики сегодня делают все, чтобы убрать город от снега. Расчищают дороги и проезды, тротуары, вывозят снег. А также плавят его в снегоплавильных комплексах. Два таких спецавто Киев приобрел в позапрошлом году. Вчера поздно вечером я проверял, как убирают снег. Потому что основные работы городские службы могут осуществлять ночью и рано утром, когда в городе меньше машин, — подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что столица готовится к возможным подтоплениям. Департаменту муниципальной безопасности, а также главам столичных районов поручено подготовить все подразделения для реагирования на случай наводнения. Специалисты должны определить объекты, которые могут пострадать.

Напомним, снегопады в Киеве приводили к масштабным пробкам и дорожно-транспортным происшествиям. На улицы столицы даже выводили БТРы, которые вытаскивали из сугробов грузовики и автобусы.