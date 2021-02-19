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Растолстевшие чайки отказываются летать в Бахрейне. Фото: Волинь24
Растолстевшие чайки отказываются летать в Бахрейне (ФОТО)https://racurs.ua/n150651-rastolstevshie-chayki-otkazyvautsya-letat-v-bahreyne-foto.htmlРакурс
Чайки в Бахрейне перестали летать из-за ожирения и отказываются ловить рыбу.
Птицы объедаются местными блюдами из острой курицы и риса, пишет Independent.
При этом местные власти жалуются, что растолстевшие птицы бродят по улицам и «портят репутацию респектабельных кварталов».
Чайки больше не летают, потому что слишком тяжелые. Мы наблюдаем, как они ходят по земле, будто с работы пришли домой на обед. Видим, что они едят остатки еды. Не хватает только дать им кувшин сока и десерты, — рассказал председатель технического комитета северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль Кубаиси.
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