Чайки в Бахрейне перестали летать из-за ожирения и отказываются ловить рыбу.

Птицы объедаются местными блюдами из острой курицы и риса, пишет Independent.

При этом местные власти жалуются, что растолстевшие птицы бродят по улицам и «портят репутацию респектабельных кварталов».

Чайки больше не летают, потому что слишком тяжелые. Мы наблюдаем, как они ходят по земле, будто с работы пришли домой на обед. Видим, что они едят остатки еды. Не хватает только дать им кувшин сока и десерты, — рассказал председатель технического комитета северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль Кубаиси.