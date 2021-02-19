Праздники и туристы — в Западной Украине устанавливают причины вспышки COVID-19, фото — Суспільне

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Ракурс

Вспышка коронавируса в Западной Украине обеспокоила медиков, власть и граждан. Специалисты устанавливают причину резкого роста заражений в пяти регионах — Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Тернопольской областях.

В Ивано-Франковской области половина COVID-больниц заполнены более чем на половину, несколько уже прекратили принимать новых больных. Пациентов развозят по другим областям.

Медики считают, что правительство опоздало с реакцией на вспышку.

Правительство должно было «нагнуть всех» и ввести локдаун не после Нового года, а еще в декабре, — рассказал «BBC-Украина» глава больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк.

Начмед Коломыйской центральной районной больницы Игорь Клапко вспышку коронавируса связывает с рождественскими праздниками, а точнее — с посещением родственников и приездом в горы большого количества туристов.

А еще отсутствие дисциплины людей, наша ментальность. Мы не защищаемся, не носим масок. Даже в других отделениях нашей больницы ведут себя так, будто ковид — это не ковид, — утверждает Масляк.

В его больнице 18 февраля уже не было мест для новых ковид-больных, возникла проблема с кислородом. Кроме того, из-за снегопадов больных трудно привозить из глубинки. В Надворной врачи доставили дополнительные кровати и перепрофилировали другие отделения.

В Ивано-Франковской городской больнице в распространении коронавируса также подозревают туристов, поскольку многие являются переносчиками вируса и могут не знать об этом.

Медики просят также требовательней наказывать за нарушение карантина предпринимателей, которые снисходительно относятся к отсутствию масок у клиентов в магазинах и допускают возникновение очередей.

Между тем в Закарпатской и Черновицкой областях в эти дни также вспышка Covid-19. На Буковине, например, значительно возросло число инфицированных коронавируса детей. Заместитель главного врача областной детской больницы Оксана Знак рассказала «Суспільному», что в ее больнице находится более 60 детей. Есть больные, которым менее одного года. По словам Знак, такой загрузки в больнице не было от начала распространения инфекции.

«Ракурс» сообщал, что с 22 февраля на Буковине и Прикарпатье вводят красную зону — там запретят массовые развлекательные, религиозные мероприятия, не будут работать рестораны, но будет курсировать общественный транспорт.

Часть школьников отправляют на дистанционное обучение. Закроют ли отели и будет ли работать «Буковель», пока неизвестно. Власти стремятся также контролировать въезд в регион.