Указ про санкції проти Медведчука підписав Зеленський. Фото: Українська правда

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Своїм указом Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави», повідомляють на сайті президента.

Указ набрав чинності з дня його опублікування. Санкції введені проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також кілька громадян Росії.

До санкційного списку потрапили:

Костянтин Вацьковський — громадянин Росії;

Валерій Донченко — громадянин Росії;

Наталя Лавренюк — громадянка України;

Сергій Лісогор — громадянин Росії;

Оксана Марченко — громадянка України;

Олександр Маслюк — громадянин Росії;

Віктор Медведчук — громадянин України;

Михайло Попов — громадянин Росії.

Конкретно санкції проти Медведчука передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, анулювання ліцензій на користування надрами.

Також заборонений транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон. Крім того, він не зможе брати участь в приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.

США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності за допомогою введення санкцій, зокрема, проти народного депутата від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, інформує посольство США в Twitter.

Медведчук знаходиться під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інститутів України, — йдеться в повідомленні.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це «тривожна інформація», яка може привести до військового вирішення на Донбасі.