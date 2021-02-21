Взрыв гранаты произошел на Львовщине, фото: «Володимирець.City»

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Взрыв гранаты унес жизни по меньшей мере двух человек в городе Дрогобыче Львовской области.

Трагедия произошла вечером 20 февраля. Видео трагического инцидента опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

На видео можно увидеть, как три человека общаются у подъезда одного из домов, когда раздается взрыв.

Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи — мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках, — отметил Геращенко.

В результате взрыва мужчины погибли на месте, женщину в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализировали.

Сообщение о взрыве возле одного из подъездов на улице Стрыйской в Дрогобыче поступило в полицию в 19.05 20 февраля, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что погибшим было 37 и 40 лет. Обстоятельства инцидента устанавливаются, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Геращенко отметил, что за прошедший год полиция изъяла у граждан 4,4 тыс. ручных гранат и 259 гранатометов, в большинстве случаев — это оружие из зоны боевых действий на Донбассе. По его словам, стоимость гранаты на «черном рынке» оружия составляет от 500 то 1500 грн.

Если вам стало известно, что кто-то из ваших знакомых хвастается, что у него есть боевая граната, взрывчатка, или другое незаконно оружие, пожалуйста, немедленно сообщите об этом органам Национальной полиции по телефону 102, — подчеркнул замминистра.

Напомним, в апреле 2020 года в результате взрыва гранаты на территории одной из больниц во Львове погиб человек.