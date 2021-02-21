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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ямал-Регион»

Коронавірус в Україні — за добу госпіталізували майже 2,5 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)

21 лют 2021, 10:20
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 21 лютого, зафіксовано ще 4 тис. 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 323 дитини та 133 медпрацівники.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах:

  • Івано-Франківській області — 618;
  • Вінницькій області — 482;
  • Житомирській області — 365;
  • Чернівецькій області — 320;
  • Закарпатській області — 281.

Госпіталізували за добу 2 тис. 445 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 133,2 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстежування ситуації з коронавірусом.

Померли за добу 58 хворих, одужали — 1 тис. 557 пацієнтів.

За добу здійснено 37 тис. 399 тестувань на COVID-19.

  • За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
  • захворіли 1 млн 304 тис. 456 осіб;
  • одужали 1 млн 146 тис. 73 пацієнти;
  • померли 25 тис. 103 особи.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно назвали причини спалаху захворюваності на COVID-19, який спостерігається у західних областях України.

Джерело: Ракурс


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