Коронавірус в Україні — за добу госпіталізували майже 2,5 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150702-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-gospitalizuvaly-mayje-2-5-tys-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 21 лютого, зафіксовано ще 4 тис. 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 323 дитини та 133 медпрацівники.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах:
- Івано-Франківській області — 618;
- Вінницькій області — 482;
- Житомирській області — 365;
- Чернівецькій області — 320;
- Закарпатській області — 281.
Госпіталізували за добу 2 тис. 445 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 133,2 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстежування ситуації з коронавірусом.
Померли за добу 58 хворих, одужали — 1 тис. 557 пацієнтів.
За добу здійснено 37 тис. 399 тестувань на COVID-19.
- За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 304 тис. 456 осіб;
- одужали 1 млн 146 тис. 73 пацієнти;
- померли 25 тис. 103 особи.
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно назвали причини спалаху захворюваності на COVID-19, який спостерігається у західних областях України.