В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ямал-Регион»

https://racurs.ua/ua/n150702-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-gospitalizuvaly-mayje-2-5-tys-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 21 лютого, зафіксовано ще 4 тис. 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 323 дитини та 133 медпрацівники.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах:

Івано-Франківській області — 618;

Вінницькій області — 482;

Житомирській області — 365;

Чернівецькій області — 320;

Закарпатській області — 281.

Госпіталізували за добу 2 тис. 445 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 133,2 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстежування ситуації з коронавірусом.

Померли за добу 58 хворих, одужали — 1 тис. 557 пацієнтів.

За добу здійснено 37 тис. 399 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 304 тис. 456 осіб;

одужали 1 млн 146 тис. 73 пацієнти;

померли 25 тис. 103 особи.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно назвали причини спалаху захворюваності на COVID-19, який спостерігається у західних областях України.