На Донбасі знову загострюється ситуація, фото: «Український мілітарний портал»

https://racurs.ua/ua/n150703-zagostrennya-na-donbasi-u-minoborony-nazvaly-prychynu.html

Ракурс

Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ), вважає, що причиною загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі може бути нещодавнє рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій.

Про це йдеться у заяві Хомчака, опублікованій прес-службою Міноборони.

Хомчак зазначив, що бойовики здійснюють обстріли, як правило, напередодні засідань Тристоронньої контактної групи, після засідань РНБО щодо ухвалення санкцій за сприяння тероризму тощо.

Цілями обстрілів бойовиків стають і мирні населені пункти, навіть контрольовані ними. Хомчак вважає, що такі дії терористів, зокрема, спрямовані на дискредитацію сил ООС, створення ілюзії здійснення ЗСУ обстрілів населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння.

За минулу добу, 20 лютого, у зоні ООС було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новгородське в результаті здійсненого бойовиками мінометного обстрілу було пошкоджено три будинки місцевих жителів, а також лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед захисників України немає.

З початку поточної доби, 21 лютого, порушень режиму «тиші» в зоні ООС не зафіксовано.

Нагадаємо, в середині лютого ОБСЄ зафіксувало навчання окупантів із бойовою стрільбою в зоні безпеки на Донбасі.