Украина отреагировала на репрессии против журналистов в Беларуси

В Беларуси продолжаются репрессии против журналистов, фото: Reuters

https://racurs.ua/n150707-ukraina-otreagirovala-na-repressii-protiv-jurnalistov-v-belarusi.html

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В Беларуси, где в августе 2020 года начались массовые акции протеста, участники которых считают результаты последних президентских выборов в этой стране сфальсифицированными, осуществляются притеснения и репрессии в отношении правозащитников и журналистов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр информационной политики Александр Ткаченко в совместном заявлении выразили возмущение репрессиями против журналистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Министры подчеркивают, что наступление на свободу слова, жизни и здоровье журналистов в Беларуси открыто нарушает базовые принципы, которых придерживается весь демократический мир — признание СМИ четвертой властью и невмешательства в их профессиональную деятельность.

Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ, — говорится в заявлении.

Министры также коснулись проблемы деятельности в Беларуси российских пропагандистов, которые, в частности, в августе 2020 года начали заменять на белорусском телевидении местных «неблагонадежных» сотрудников.

Особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации, — подчеркивается в заявлении.



Один из характерных эпизодов притеснений СМИ в Беларуси произошел 16 февраля, когда по всей стране были проведены обыски у как минимум 25 журналистов и правозащитников. Следственный комитет Беларуси объяснял их проведение намерением «установить обстоятельства финансирования протестной деятельности».

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что России и Беларуси не стоит волноваться из-за введенных санкций, поскольку обе страны могут «полностью себя обеспечить».