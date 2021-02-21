Україна відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі

У Білорусі тривають репресії проти журналістів, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n150707-ukrayina-vidreaguvala-na-represiyi-proty-jurnalistiv-u-bilorusi.html

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У Білорусі, де в серпні 2020 року розпочалися масові протестні акції, учасники котрих вважають результати останніх президентських виборів у цій країні сфальсифікованими, здійснюються утиски та репресії щодо правозахисників та журналістів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр інформаційної політики Олександр Ткаченко у спільній заяві висловили обурення репресіями проти журналістів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Міністри наголошують, що наступ на свободу слова, життя та здоров’я журналістів у Білорусі відкрито порушує базові принципи, яких дотримується весь демократичний світ — визнання ЗМІ четвертою владою та невтручання у їхню професійну діяльність.

Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ, — йдеться в заяві.

Міністри також торкнулися проблеми діяльності в Білорусі російських пропагандистів, які, зокрема, у серпні 2020 року почали заміняти на білоруському телебаченні місцевих «неблагонадійних» працівників.

Особливе занепокоєння викликає деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації, — наголошується в заяві.



Один із найхарактерніших епізодів утисків ЗМІ у Білорусі стався 16 лютого, коли по всій країні були проведені обшуки у щонайменше 25 журналістів і правозахисників. Слідчий комітет Білорусі пояснював їх проведення наміром «встановити обставини фінансування протестної діяльності».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що Росії та Білорусі не потрібно хвилюватися через запроваджені санкції, оскільки обидві країни можуть «повністю себе забезпечити».