У М’янмі, де тривають акції протесту проти здійсненого військовими 1 лютого перевороту, по мітингувальниках відкрили вогонь бойовими кулями.

Інцидент стався вчора, 20 лютого, у другому за величиною місті країни Мандалаї. Про це повідомляє видання «ВВС Україна».

Зазначається, що серед мітингувальників, котрі вимагали звільнення заарештованого лідера країни Аун Сан Су Чжі, були особи, які стріляли з рогаток у поліцейських.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ і відкрила вогонь по протестувальниках. Спочатку повідомлялося, що поліцейскі застосували гумові набої, згодом стало зрозуміло, що кулі були бойовими.

Загинули двоє мітингувальників — один з них отримав поранення в голову, інший — у грудну клітку. Ще щонайменше 20 людей постраждали. Таким чином, 20 лютого стало найкривавішим днем у тритижневому протистоянні в М’янмі.

У Євросоюзі та США вже засудили спалах насильства у М’янмі.

Поліція наразі цей інцидент не коментує.

«We will never forget how they treat us while we all feel helpless. The gunshots are happening everywhere in Mandalay. So disappointed with their irresponsible actions upon us. #WhatsHappeninglnMyanmar#Mandalay#myanmarmilitarycoup tw // gunshots / gunshot sound / violence pic.twitter.com/2W8KO52bWB

— Eaindra Kyaw Zin (@eaindrakz) February 20, 2021