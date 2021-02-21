Під час протестів у М’янмі відкрили вогонь бойовими кулями, фото: Reuters

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Ракурс

У М’янмі, де тривають акції протесту проти здійсненого військовими 1 лютого перевороту, по мітингувальниках відкрили вогонь бойовими кулями.

Інцидент стався вчора, 20 лютого, у другому за величиною місті країни Мандалаї. Про це повідомляє видання «ВВС Україна».

Зазначається, що серед мітингувальників, котрі вимагали звільнення заарештованого лідера країни Аун Сан Су Чжі, були особи, які стріляли з рогаток у поліцейських.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ і відкрила вогонь по протестувальниках. Спочатку повідомлялося, що поліцейскі застосували гумові набої, згодом стало зрозуміло, що кулі були бойовими.

Загинули двоє мітингувальників — один з них отримав поранення в голову, інший — у грудну клітку. Ще щонайменше 20 людей постраждали. Таким чином, 20 лютого стало найкривавішим днем у тритижневому протистоянні в М’янмі.

У Євросоюзі та США вже засудили спалах насильства у М’янмі.

Поліція наразі цей інцидент не коментує.