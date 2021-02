В Мьянме, где продолжаются акции протеста против совершенного военными 1 февраля переворота, по митингующим открыли огонь боевыми патронами.

Инцидент произошел вчера, 20 февраля, во втором по величине городе страны Мандалае. Об этом сообщает издание «ВВС Украина».

Отмечается, что среди митингующих, которые требовали освобождения арестованного лидера страны Аун Сан Су Чжи, были лица, стрелявшие из рогаток в полицейских.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ и открыли огонь по протестующим. Сначала сообщалось, что полицейский применили резиновые патроны, впоследствии стало понятно, что пули были боевыми.

Погибли двое митингующих — один из них получил ранение в голову, другой — в грудную клетку. Еще по меньшей мере 20 человек пострадали. Таким образом, 20 февраля стало самым кровавым днем ​​в трехнедельном противостоянии в Мьянме.

В Евросоюзе и США уже осудили вспышку насилия в Мьянме.

Полиция пока этот инцидент не комментирует.

«We will never forget how they treat us while we all feel helpless. The gunshots are happening everywhere in Mandalay. So disappointed with their irresponsible actions upon us. #WhatsHappeninglnMyanmar#Mandalay#myanmarmilitarycoup tw // gunshots / gunshot sound / violence pic.twitter.com/2W8KO52bWB

— Eaindra Kyaw Zin (@eaindrakz) February 20, 2021