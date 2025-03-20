В Стамбуле прошли массовые протесты в ответ на задержание главного оппонента Эрдогана

https://racurs.ua/n204929-v-stambule-proshli-massovye-protesty-v-otvet-na-zaderjanie-glavnogo-opponenta-erdogana.html

Ракурс

У Туреччині розпочались протести проти затримання головного політичного суперника Ердогана мера Стамбула Імамоглу

Про це повідомляє опозиційне видання Halk TV.

До протестувальників звернулася дружина Імамоглу, наголосивши, що цей арешт є «атакою на демократію».

Прихильники Імамоглу збираються біля штаб-квартир головної опозиційної партії CHP по всій країні, зокрема, у Стамбулі. Мер Стамбула Імамоглу є членом партії CHP.

Уранці 19 березня у Туреччині затримали мера Стамбула та головного суперника Ердогана Екрема Імамоглу. Опозиція назвала це «спробою державного перевороту».

Уранці поліція прийшла з обшуком до резиденції Імамоглу. Правоохоронці звинуватили його в керівництві злочинною організацією, хабарництві та звʼязках із Робітничою партією Курдистану.

Напередодні Стамбульський університет анулював диплом бакалавра Імамоглу нібито через порушення. У Туреччині, аби балотуватися на посаду президента, необхідно мати вищу освіту.

Крім того, прокурори видали ордери на арешт ще близько 100 людей, пов’язаних з Імамоглу, серед яких бізнесмени та відомий турецькй журналіст Ісмаїл Саймаз.

Основні дороги та одну зі станцій метро у Стамбулі закрили через можливі протести. Також дані Netblocks свідчать, що уряд Туреччини обмежив доступ до X, TikTok, Instagram і YouTube.

Історія питання

Влада заздалегідь потурбувалася про ймовірні масові протести після того як мер Стамбула Екрем Імамоглу та ще 105 осіб були заарештовані за звинуваченням у фінансовій підтримці терористичної організації PKK (Курдська робоча партія). На минулорічних місцевих виборах 25 з 39 муніципалітетів Стамбула перейшли під контроль опозиційної Республіканської народної партії. Операція «Зупинити Екрема» розпочалася в жовтні 2024 року з арешту Ахмета Озера — муніципального мера стамбульського району Есенюрт, особливість якого в тому, що його населення перевищує багато великих міст Туреччини і наближається до 1 мільйона.

За день до цього Рада з вищої освіти Туреччини анулювала диплом Екрема Імамоглу, закривши йому таким чином шлях до президентства: ступінь бакалавра є обов’язковою для кандидата на найвищу посаду в країні. Стамбульський університет, який ще два роки тому публічно пишався своїм випускником Імамоглу (є університетські плакати з фотографіями мера), раптово погодився з підозрою прокуратури, що диплом випускника 30 років тому було видано незаконно.

З цієї короткої диспозиції випливає очевидний висновок: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган позбувається головного конкурента на президентських виборах 2028 року. Авторитаризм, узурпація і ліквідація залишків демократії? Все вірно? Так, але з візантійськими деталями, завдяки яким ця демократія так і не стала європейською, втім, не виродившись при цьому в трампізм.

Позбавлення від конкурента — лише один поверхневий шар у багатошаровому та багатогранному турецькому політичному житті. Старі ідеологічні партії, релігійні ордени, субетнічні групи, класові клуби та фінансові холдинги, що стоять за ними, багаторазово переплетені між собою, і часто їхні зв’язки малозрозумілі, а коаліції між ними настільки ж несподівані, як архітектура паралельних провулків Таксима, що перетинаються найнеочікуванішим чином, пише журналіст Осман Пашаєв в матеріалі для Сеmaat.media.

23 березня 2025 року Екрем Імамоглу мав усі шанси виграти внутрішньопартійні праймеріз серед 1,6 мільйона членів Республіканської народної партії як офіційний кандидат у президенти Туреччини. Окрім нього в праймеріз більше ніхто не бере участі. Безальтернативні вибори, які мали б завершитися очевидним результатом — висуненням стамбульського мера в президенти.