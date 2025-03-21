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Ракурс
Повноваження Нацгвардії хочуть розширити, фото: «ЧЕline»

Нацгвардії хочуть надати право використовувати вогнепальну зброю проти «масових заворушень» — ЦПК

21 бер 2025, 13:45
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Правоохоронний комітет Верховної Ради затвердив нову редакцію № 10311, котрий надасть Нацгвардії більше повноважень.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру протидії корупції.

Нардепи комітету затвердили законопроєкт, який дає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників. Все це — в закритому від суспільства режимі та під соусом надання Нацгвардії більше повноважень «для захисту держави», — наголошують у ЦПК.

Зазначається, що нова редакція законопроекту № 10311 дозволить Нацгвардії:

  • застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, — ще й без належного попередження про це мітингувальників;
  • використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери до учасників заворушень;
  • маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою;
  • використовувати безпілотники.

Зазначається, що Верховна Рада збирається ухвалити цей законопроект у другому читанні вже наступного тижня.

Усе це дуже нагадує так звані «закони 16 січня» та «вайб» ліквідованого «Беркута», — зазначають у ЦПК.

У першому читанні цей законопроект було ухвалено у травні 2024 року.

Нардеп Володимир В’ятрович з «Євросолідарності» на своїй Фейсбук-сторінці закликав переглянути це рішення комітету й провести наново відкриту процедуру його обговорення з представниками громадських організацій.

Окрему увагу варто звернути на ту дику закритість, в якій проводяться засідання правоохоронного комітету: жодних анонсів на сайті Верховної Ради, жодного запрошення депутатів-авторів поправок. Про доступ на засідання експертів і представників громадськості нема й мови. Ідеться, підкреслюю, не про закриті засідання, а про формально начебто «відкриті», — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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