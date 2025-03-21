Повноваження Нацгвардії хочуть розширити, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/ua/n204966-nacgvardiyi-hochut-nadaty-pravo-vykorystovuvaty-vognepalnu-zbrou-proty-masovyh-zavorushen-cpk.html

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Правоохоронний комітет Верховної Ради затвердив нову редакцію № 10311, котрий надасть Нацгвардії більше повноважень.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру протидії корупції.

Нардепи комітету затвердили законопроєкт, який дає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників. Все це — в закритому від суспільства режимі та під соусом надання Нацгвардії більше повноважень «для захисту держави», — наголошують у ЦПК.

Зазначається, що нова редакція законопроекту № 10311 дозволить Нацгвардії:

застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, — ще й без належного попередження про це мітингувальників;

використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери до учасників заворушень;

маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою;

використовувати безпілотники.

Зазначається, що Верховна Рада збирається ухвалити цей законопроект у другому читанні вже наступного тижня.

Усе це дуже нагадує так звані «закони 16 січня» та «вайб» ліквідованого «Беркута», — зазначають у ЦПК.

У першому читанні цей законопроект було ухвалено у травні 2024 року.

Нардеп Володимир В’ятрович з «Євросолідарності» на своїй Фейсбук-сторінці закликав переглянути це рішення комітету й провести наново відкриту процедуру його обговорення з представниками громадських організацій.