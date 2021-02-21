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Війна на Донбасі триває, фото: «24 канал»
У бойовиків серйозні втрати в районі Горлівки — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n150708-u-boyovykiv-seryozni-vtraty-v-rayoni-gorlivky-zmi.htmlРакурс
Російсько-терористичні війська за добу зазнали відчутних втрат, здебільшого в районі розташованого неподалік Горлівки селища Зайцеве.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Анатолій Цаплієнко.
За його інформацією, у бойовиків за добу загинули десятеро осіб, ще трьох поранено. Цаплієнко зазначає, що терористи зазнали втрат настільки глибоко у своєму тилу, що побоюються, що проти них працює група невідомих партизанів.
Хотілося б вірити, що спротив місцевих реально існує, — наголошує журналіст.
На підтвердження своїх слів Цаплієнко опублікував повідомлення одного із акаунтів сепаратистів у Твіттері.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вважає, що загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил, котре спостерігається в останні дні, може бути пов’язаним із нещодавнім рішенням РНБО про запровадження санкцій.
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