Війна на Донбасі триває, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n150708-u-boyovykiv-seryozni-vtraty-v-rayoni-gorlivky-zmi.html

Ракурс

Російсько-терористичні війська за добу зазнали відчутних втрат, здебільшого в районі розташованого неподалік Горлівки селища Зайцеве.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Анатолій Цаплієнко.

За його інформацією, у бойовиків за добу загинули десятеро осіб, ще трьох поранено. Цаплієнко зазначає, що терористи зазнали втрат настільки глибоко у своєму тилу, що побоюються, що проти них працює група невідомих партизанів.

Хотілося б вірити, що спротив місцевих реально існує, — наголошує журналіст.

На підтвердження своїх слів Цаплієнко опублікував повідомлення одного із акаунтів сепаратистів у Твіттері.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вважає, що загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил, котре спостерігається в останні дні, може бути пов’язаним із нещодавнім рішенням РНБО про запровадження санкцій.