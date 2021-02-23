Три бойца ВСУ погибли в результате пожара на Донбассе. Фото: УП

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Ракурс

Три украинских бойца одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского стали жертвами пожара на Донбассе.

Пожар произошел 20 февраля, но обнаружили тела погибших лишь 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа. Специалисты считают, что два бойца находились в блиндаже во время пожара. Идентификацию тел проведут после ДНК экспертизы. Об этом сообщили на странице 58 ОМПБр в Facebook.

Третий военнослужащий, получивший 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

По факту смертельного пожара военная служба правопорядка ВС Украины проводит проверку. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Как известно, ОМПБр — воинское соединение мотопехотных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Базируется в городе Конотоп Сумской области.

Напомним, 22 февраля в результате осуществленного боевиками обстрела позиций 72-й бригады вблизи Авдеевки были ранены два украинских бойца, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. У погибшего Сергея Петраускаса остались мать, жена, две дочери и сын.