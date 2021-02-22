Украинские военные понесли потери на Донбассе 22 февраля, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n150790-stalo-izvestno-imya-pogibshego-na-donbasse-voennogo-foto.html

Ракурс

На Донбассе сегодня, 22 февраля, в результате совершенного боевиками обстрела из ручного противотанкового гранатомета погиб уроженец Ичнянского района старший солдат военной службы по контракту Сергей Петраускас.

У погибшего остались мать, жена, две дочери и сын. Об этом сообщается на странице Черниговского областного военного комиссариата в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что погибший долгое время проходил военную службу по контракту в Ичнянском районном военном комиссариате, а в октябре 2020 года, после организационно-штатных изменений в учреждении, по собственному желанию перевелся в 72-й ОМБр имени «Черных Запорожцев».

Напомним, ранее стало известно, что сегодня в результате совершенного боевиками обстрела позиций 72-й бригады возле Авдеевки были ранены двое украинских военных, один из которых умер во время оказания медицинской помощи. Враг произвел два выстрела из противотанкового гранатомета по наблюдательному посту бригады.