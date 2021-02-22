В Шевченковском районе Харькова посреди улицы застрелили человека, фото: Национальная полиция

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Ракурс

В Харькове возле одного из супермаркетов в Шевченковском районе города сегодня, 22 февраля, застрелили человека.

Инцидент произошел на улице Отакара Яроша. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Отмечается, что сообщение о звуке выстрела на месте инцидента поступило к правоохранителям в 19.40. Для задержания причастных лиц объявлена полицейская операция «Сирена».

Правоохранители уже установили личность злоумышленника, сейчас его разыскивают. Об этом во время брифинга на месте происшествия сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж, сообщает издание «Depo.Харків».

По его словам, погибшему был совершен один выстрел в голову. Преступник совершил только один выстрел, контрольного выстрела не было.

По словам полицейского, между потерпевшим и преступником произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал пистолет и выстрелил. Погибший — харьковчанин 1981 года рождения.

Одна из версий причин убийства — конфликт вокруг денег.

Сведения об инциденте внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Ранее Telegram-канала «Непорядочный Харьков» сообщал, что убитый — харьковский ювелир Александр Чепурных, владелец ЧП «Пантера», которое занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными камнями.

В то же время по информации источников издания Newsroom в правоохранительных органах, подозреваемым в совершении этого преступления является «Александр Ч.».

Жертва — Борис Б. 1981 года рождения, он погиб от выстрела в голову. Силовики также установили возможного подозреваемого, им оказался 40-летний Александр Ч., — отмечает издание.

Напомним, в прошлом году в Харькове произошла массовая драка со стрельбой между двумя группами людей, во время которой была задействована граната.