Джо Байден, фото: Reuters

https://racurs.ua/n150788-bayden-obyavil-pyatidnevnyy-traur-po-jertvam-koronavirusa-video.html

Ракурс

Джо Байден, новый президент США, объявил в стране пятидневный траур по жертвам коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, в течение пяти дней в США будут приспущены флаги.

Число жертв коронавируса в США приблизилось к психологической отметке в 500 тыс. человек.

Таким образом, страна от коронавируса потеряла людей больше, чем составили потери США на полях трех крупнейших войн, в которых участвовала американская армия в XX веке:

Первой мировой войны (погибли 53,4 тыс. человек, умерли по другим причинам 63,1 тыс. человек);

Второй мировой войны (погибли 291,5 тыс. человек, умерли по другим причинам — 113,8 тыс. человек);

войны во Вьетнаме (погибли 47,4 тыс. человек, умерли по другим причинам 10,8 тыс. человек).

Напомним, в Украине коронавирус унес жизни уже более 25 тыс. человек.