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Ракурс
Джо Байден, фото: Reuters

Байден объявил пятидневный траур по жертвам коронавируса (ВИДЕО)

22 фев 2021, 21:55
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Джо Байден, новый президент США, объявил в стране пятидневный траур по жертвам коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, в течение пяти дней в США будут приспущены флаги.

Число жертв коронавируса в США приблизилось к психологической отметке в 500 тыс. человек.


Таким образом, страна от коронавируса потеряла людей больше, чем составили потери США на полях трех крупнейших войн, в которых участвовала американская армия в XX веке:

  • Первой мировой войны (погибли 53,4 тыс. человек, умерли по другим причинам 63,1 тыс. человек);
  • Второй мировой войны (погибли 291,5 тыс. человек, умерли по другим причинам — 113,8 тыс. человек);
  • войны во Вьетнаме (погибли 47,4 тыс. человек, умерли по другим причинам 10,8 тыс. человек).

Напомним, в Украине коронавирус унес жизни уже более 25 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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