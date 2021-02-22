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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

Коронавирус уложил в больницы более тысячи украинцев (ИНФОГРАФИКА)

22 фев 2021, 09:12
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Коронавирус в Украине ненадолго отступил, но количество госпитализаций неуклонно растет. Так, за минувшие сутки, 21 февраля, вирус был обнаружен у 3 тыс. 206 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 307 тыс. 662 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 1 тыс. 353 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 147 тыс. 426 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 53 человека. Общее число жертв составляет 25 тыс. 156 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 431 тыс. 971.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (515 новых больных), Винницкой области (328 инфицированных), Житомирской области (285 заражений), Львовской области (279 заболевших).


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения инфекции в регионах такова:

  • г. Киев — 169 случаев;
  • Винницкая область — 328 случаев;
  • Волынская область — 75 случаев;
  • Днепропетровская область — 126 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 285 случаев;
  • Закарпатская область — 233 случая;
  • Запорожская область — 50 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 515 случаев;
  • Киевская область — 166 случаев;
  • Кировоградская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 12 случаев;
  • Львовская область — 279 случаев;
  • Николаевская область — 123 случая;
  • Одесская область — 124 случая;
  • Полтавская область — 75 случаев;
  • Ровенская область — 36 случаев;
  • Сумская область — 60 случаев;
  • Тернопольская область — 129 случаев;
  • Харьковская область — 50 случаев;
  • Херсонская область — 24 случая;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черкасская область — 38 случаев;
  • Черновицкая область — 259 случаев;
  • Черниговская область — 27 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что прививки от коронавирусной болезни COVID-19 за государственные средства получат все украинцы, которые этого пожелают. Государство предусмотрело такое количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией.

Источник: Ракурс


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