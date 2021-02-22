Коронавирус уложил в больницы более тысячи украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150725-koronavirus-ulojil-v-bolnicy-bolee-tysyachi-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине ненадолго отступил, но количество госпитализаций неуклонно растет. Так, за минувшие сутки, 21 февраля, вирус был обнаружен у 3 тыс. 206 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 307 тыс. 662 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 1 тыс. 353 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 147 тыс. 426 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 53 человека. Общее число жертв составляет 25 тыс. 156 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 431 тыс. 971.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (515 новых больных), Винницкой области (328 инфицированных), Житомирской области (285 заражений), Львовской области (279 заболевших).
Динамика распространения инфекции в регионах такова:
- г. Киев — 169 случаев;
- Винницкая область — 328 случаев;
- Волынская область — 75 случаев;
- Днепропетровская область — 126 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 285 случаев;
- Закарпатская область — 233 случая;
- Запорожская область — 50 случаев;
- Ивано-Франковская область — 515 случаев;
- Киевская область — 166 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 12 случаев;
- Львовская область — 279 случаев;
- Николаевская область — 123 случая;
- Одесская область — 124 случая;
- Полтавская область — 75 случаев;
- Ровенская область — 36 случаев;
- Сумская область — 60 случаев;
- Тернопольская область — 129 случаев;
- Харьковская область — 50 случаев;
- Херсонская область — 24 случая;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черкасская область — 38 случаев;
- Черновицкая область — 259 случаев;
- Черниговская область — 27 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что прививки от коронавирусной болезни COVID-19 за государственные средства получат все украинцы, которые этого пожелают. Государство предусмотрело такое количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией.