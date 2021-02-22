Вертолет. Фото: NASA

https://racurs.ua/n150724-vertolet-ingenuity-vpervye-otozvalsya-na-marse-foto.html

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NASA, американское космическое агентство, впервые получило сигнал от вертолета Ingenuity через орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Сигнал сообщил ученым о том, что вертолет весом в два килограмма и его базовая станция функционируют в марсианских условиях.

Этот сигнал от вертолета позволяет ученым продолжить миссию. Об этом сообщил руководитель вертолетных операций NASA Тим Кенхем, сообщает Space.com.

Отметим, что после получения сигнала ученые начнут процедуру включения шести литий-ионных батарей до 30% от их запланированной емкости, и данные будут отправлены обратно на Землю, чтобы решить, как действовать в будущем.



На данный момент в NASA планируют зарядить аккумуляторы до 35% емкости через несколько дней, а затем проводить еженедельные сеансы зарядки, чтобы поддерживать вертолет в тепле на холодной марсианской поверхности и готовить его к полету через несколько месяцев. Сам вертолет будет оставаться прикрепленным к марсоходу еще в течение месяца или двух.

Известно, что после открепления от марсохода вертолет отправится в 30-дневный марсианский экспериментальный полетный период. Если вертолет Ingenuity переживет свои первые марсианские ночи, когда температура опускается до −90 мороза, то команда приступит к первому полету на Красной планете.



Ученые добавляют, что если Ingenuity удастся взлететь и зависнуть во время своего первого полета, более 90% целей проекта уже будут достигнуты. А если аппарат успешно приземлится и останется в рабочем состоянии, можно будет выполнить до четырех дополнительных полетов, каждый из которых будет отталкиваться от успеха последнего.

Полеты вертолета Ingenuity могут стать началом нового поколения исследований Марса. Летучие дроны на Марсе могут вести разведку впереди марсоходов, чтобы спланировать лучшие маршруты, или осматривать опасную местность для выполнения научных исследований.

Напомним, ранее мы сообщали, что лед Антарктиды, наиболее холодного континента Земли, случайно помог учеными раскрыть одну из тайн Марса. Минерал ярозит, который относится к классу сложных сульфатов, был обнаружен на Марсе в 2004 году зондом Opportunity, исследовавшим пыль Красной планеты. Это открытие дало основания считать, что когда-то на Марсе была вода, которая является необходимым компонентом для образования ярозита.