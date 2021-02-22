Вертоліт. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n150724-vertolit-ingenuity-vpershe-obizvavsya-na-marsi-foto.html

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NASA, американське космічне агентство, вперше отримало сигнал від вертольота Ingenuity через орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter. Сигнал повідомив науковцям про те, що вертоліт вагою у два кілограми і його базова станція функціонують в марсіанських умовах.

Цей відгук від вертольота дозволяє вченим продовжити місію. Про це повідомив керівник вертолітних операцій NASA Тім Кенхем, повідомляє Space.com.

Зауважимо, що після отримання сигналу вчені розпочнуть процедуру включення шістьох літій-іонних «гвинтокрилих» батарей до 30% від їх запланованої місткості, і дані будуть відправлені назад на Землю, щоб вирішити, як діяти в майбутньому.





На цю мить у NASA планують зарядити акумулятори до 35% місткості ще через кілька днів, а потім проводити щотижневі сеанси зарядки, щоб підтримувати вертоліт в теплі на холодній марсіанської поверхні та готувати його до польоту через кілька місяців. Сам вертоліт буде залишатися прикріпленим до марсохода ще протягом місяцю або двох.

Відомо, що після відкріплення від марсохода на вертоліт очікує 30-денний марсіанський експериментальний польотний період. Якщо вертоліт Ingenuity переживе свої перші оглушливі марсіанські ночі, коли температура опускається до −90 морозу, то команда приступить до першого польоту в іншому світі.





Вчені додають, що якщо Ingenuity вдасться злетіти та зависнути під час свого першого польоту, більш як 90% цілей проекту будуть досягнуті. А якщо гвинтокрилий апарат успішно приземлиться і залишиться в робочому стані, можна буде виконати до чотирьох додаткових польотів, кожен з яких буде спиратися на успіх останнього.

Польоти вертольоту Ingenuity можуть стати початком нового покоління досліджень Марса. Летючі дрони на Марсі можуть вести розвідку попереду марсоходів, щоб спланувати найкращі маршрути, або оглядати небезпечну місцевість для виконання наукових досліджень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лід Антарктиди, найбільш холодного континенту Землі, випадково допоміг ученими розкрити одну з таємниць Марса. Мінерал ярозит, який належить до класу складних сульфатів, був виявлений на Марсі у 2004 році зондом Opportunity, котрий досліджував пил Червоної планети. Це відкриття дало підстави вважати, що колись на Марсі була вода, котра є необхідним компонентом для утворення ярозита.