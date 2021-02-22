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Ракурс
Джо Байден, фото: Reuters

Байден оголосив п’ятиденну жалобу за жертвами коронавірусу (ВІДЕО)

22 лют 2021, 21:55
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Джо Байден, новий президент США, оголосив у країні п’ятиденний траур за жертвами коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, впродовж п’яти днів у США будуть приспущені прапори.

Кількість жертв коронавірусу у США наблизилася до психологічної позначки у 500 тис. осіб.


Таким чином, країна від коронавірусу втратила людей більше, ніж склали втрати США на полях трьох найбільших війн, в яких брала участь американська армія у XX столітті:

  • Першої світової війни (загинули 53,4 тис. осіб, померли з інших причин 63,1 тис. осіб);
  • Другої світової війни (загинули 291,5 тис. осіб, померли з інших причин — 113,8 тис. осіб);
  • війни у В'єтнамі (загинули 47,4 тис. осіб, померли з інших причин 10,8 тис. осіб).

Нагадаємо, в Україні коронавірус забрав життя вже понад 25 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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