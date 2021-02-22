Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Марсохід Perseverance проведе першу відеотрансляцію

Кадри з Червоної планети — перше відео з марсохода Perseverance демонструє NASA (ТРАНСЛЯЦІЯ)

22 лют 2021, 20:59
999

NASA розпочало прес-конференцію, в межах якої поділиться унікальними першими відео, знятими на Червоній планеті марсоходом Perseverance, котрий нещодавно прибув на Марс.

В межах цієї прес-конференції NASA обіцяє показати Марс таким, яким його ще не бачили.

Американська міжпланетна місія Mars-2020 нещодавно дісталася Червоної планети. 18 лютого на Марс в районі кратера Езеро успішно висадився ровер Perseverance. Також в межах цієї місії на Марс доставлено унікальний безпілотний вертоліт Ingenuity.


Заплановано, що Perseverance досліджуватиме Марс впродовж щонайменше двох років. Він вивчатиме геологію та клімат планети, а також шукатиме на ній життя. Також апарат має зібрати зразки ґрунту Червоної планети для доставки на Землю.

Нагадаємо, Perseverance раніше вже передав на Землю кілька кольорових знімків Марса.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів