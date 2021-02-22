Марсохід Perseverance проведе першу відеотрансляцію

https://racurs.ua/ua/n150787-video-z-chervonoyi-planety-pershe-video-z-marsohoda-perseverance-demonstruie-nasa-translyaciya.html

Ракурс

NASA розпочало прес-конференцію, в межах якої поділиться унікальними першими відео, знятими на Червоній планеті марсоходом Perseverance, котрий нещодавно прибув на Марс.

В межах цієї прес-конференції NASA обіцяє показати Марс таким, яким його ще не бачили.

Американська міжпланетна місія Mars-2020 нещодавно дісталася Червоної планети. 18 лютого на Марс в районі кратера Езеро успішно висадився ровер Perseverance. Також в межах цієї місії на Марс доставлено унікальний безпілотний вертоліт Ingenuity.

Заплановано, що Perseverance досліджуватиме Марс впродовж щонайменше двох років. Він вивчатиме геологію та клімат планети, а також шукатиме на ній життя. Також апарат має зібрати зразки ґрунту Червоної планети для доставки на Землю.

Нагадаємо, Perseverance раніше вже передав на Землю кілька кольорових знімків Марса.