Кадри з Червоної планети — перше відео з марсохода Perseverance демонструє NASA (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n150787-video-z-chervonoyi-planety-pershe-video-z-marsohoda-perseverance-demonstruie-nasa-translyaciya.htmlРакурс
NASA розпочало прес-конференцію, в межах якої поділиться унікальними першими відео, знятими на Червоній планеті марсоходом Perseverance, котрий нещодавно прибув на Марс.
В межах цієї прес-конференції NASA обіцяє показати Марс таким, яким його ще не бачили.
Американська міжпланетна місія Mars-2020 нещодавно дісталася Червоної планети. 18 лютого на Марс в районі кратера Езеро успішно висадився ровер Perseverance. Також в межах цієї місії на Марс доставлено унікальний безпілотний вертоліт Ingenuity.
Заплановано, що Perseverance досліджуватиме Марс впродовж щонайменше двох років. Він вивчатиме геологію та клімат планети, а також шукатиме на ній життя. Також апарат має зібрати зразки ґрунту Червоної планети для доставки на Землю.
Нагадаємо, Perseverance раніше вже передав на Землю кілька кольорових знімків Марса.