58-річного жителя Слов’янська засуджено до тюремного ув’язнення, фото: Head Topics

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На Донеччині до 15 років ув’язнення засуджено жителя міста Слов’янська, якого звинувачували у зґвалтуванні 19 неповнолітніх.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

58-річного чоловіка засуджено за утримання місць розпусти, зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх дітей, а також створення зображень порнографічного характеру за їх участю (ч. 2 ст.149, ч. 2 і ч. 3 ст. 153, ч. 1 і ч. 2 ст. 156, ч. 3, ч. 4 і ч. 5 ст. 301, ч. 3 ст. 302, ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу).

Зазначається, що засуджений у період з 2008 по 2017 роки облаштував у приватному будинку так звану студію, у якій знімав відеоматеріали порнографічного характеру за участю дітей.

Згодом це відео викладалося в інтернеті.

У місці розпусти зловмисник під погрозами розправи розбещував та ґвалтував підлітків, — наголошує прес-служба прокуратури.



Окрім відбуття терміну тюремного ув’язнення, засуджений також має сплатити на користь потерпілих 250 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, торік кіберполіція викрила у різних областях України чотирьох педофілів, які розбещували дітей, знімали це на відео і поширювали в мережі.