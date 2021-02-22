День тенісу відзначають 23 лютого

https://racurs.ua/ua/n150785-23-lutogo-vidznachaut-den-tenisu-ta-den-kerlingu.html

Ракурс

23 лютого у світі відзначають День тенісу. Теніс — це вид спорту, у який люди зазвичай грають індивідуально проти одного суперника або командами по два гравці у кожній на спеціальному майданчику (корті), розділеному поперечною сіткою.

Кожен гравець використовує ракетку, щоб бити по невеликому м’ячику. Мета — перекинути м’яч через сітку на бік опонента так, щоб м’яч упав у межах майданчика суперника і той не зміг його відбити назад.

Теніс — олімпійський вид спорту, яким може займатися кожен, хто вміє тримати ракетку, включаючи людей на візках.

Також 23 лютого відзначають свято, пов’язане зі ще одним видом олімпійським видом спорту — керлінгом. Це командна спортивна гра на крижаному майданчику.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Прохора — ченця Києво-Печерської лаври, який жив він за часів правління князя Святополка і помер у 1117 році. Вважається, що вплив преподобного змінив жорсткого до людей князя у кращий бік.

У народі вважалося, що цього дня починають слабшати морози: «Прийшов Прохір — весна у двір заглянула».

Народні прикмети: