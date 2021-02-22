День тенниса отмечают 23 февраля

https://racurs.ua/n150785-23-fevralya-otmechaut-den-tennisa-i-den-kerlinga.html

Ракурс

23 февраля в мире отмечают День тенниса. Теннис — это вид спорта, в который люди обычно играют индивидуально против одного соперника или командами по два игрока в каждой на специальной площадке (корте), разделенной поперечной сеткой.

Каждый игрок использует ракетку, чтобы бить по небольшому мячику. Цель — перебросить мяч через сетку на сторону оппонента так, чтобы мяч упал в пределах площадки соперника и тот не смог его отбить обратно.

Теннис — олимпийский вид спорта, которым может заниматься каждый, кто умеет держать ракетку, включая людей на колясках.

Также 23 февраля отмечают праздник, связанный с еще одним видом олимпийским видом спорта — керлингом. Это командная спортивная игра на ледяной площадке.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Прохора — монаха Киево-Печерской лавры, который жил он во времена правления князя Святополка и умер в 1117 году. Считается, что влияние преподобного изменило жесткого к людям князя в лучшую сторону.

В народе считалось, что в этот день начинают ослабевать морозы: «Пришел Прохор — весна во двор заглянула».

Народные приметы: