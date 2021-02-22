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Ракурс
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», фото: «Правмир»

Умерла радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны» (ФОТО, ВИДЕО)

22 фев 2021, 19:38
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Умерла актриса Екатерина Градова, наиболее известная по роли радистки Кэт в советском сериале «Семнадцать мгновений весны».

О смерти Градовой сегодня, 22 февраля, сообщил на своей странице в Твиттере российский телеведущий Андрей Малахов.

О причинах ее смерти не сообщается.

На момент смерти Градовой было 74 года. Родилась она в 1946 году в Москве. За время актерской карьеры сыграла в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах. Большую часть карьеры работала в московском Театре сатиры.

Екатерина Градова, фото: «Раньше всех»


Напомним, в 2017 году после тяжелой болезни в Москве на 89-м году жизни скончался актер Леонид Броневой, который в «Семнадцати мгновениях весны» сыграл роль Мюллера.

Источник: Ракурс


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