Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», фото: «Правмир»

https://racurs.ua/n150784-umerla-radistka-ket-iz-semnadcati-mgnoveniy-vesny-foto-video.html

Ракурс

Умерла актриса Екатерина Градова, наиболее известная по роли радистки Кэт в советском сериале «Семнадцать мгновений весны».

О смерти Градовой сегодня, 22 февраля, сообщил на своей странице в Твиттере российский телеведущий Андрей Малахов.

О причинах ее смерти не сообщается.

На момент смерти Градовой было 74 года. Родилась она в 1946 году в Москве. За время актерской карьеры сыграла в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах. Большую часть карьеры работала в московском Театре сатиры.

Напомним, в 2017 году после тяжелой болезни в Москве на 89-м году жизни скончался актер Леонид Броневой, который в «Семнадцати мгновениях весны» сыграл роль Мюллера.