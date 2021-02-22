Низкий уровень загрязнения воздуха также несет риски для здоровья, фото:

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Ученые установили, что длительное воздействие того, что считается низким уровнем загрязнения воздуха, существенно увеличивает количество людей, госпитализированных из-за сердечных и респираторных заболеваний.

Такое воздействие может увеличить риск сердечного приступа, инсульта, фибрилляции предсердий и пневмонии среди людей в возрасте 65 лет и старше. Об этом идется в статье, опубликованной во флагманском журнале Американской ассоциации сердца Circulation.

Ученые изучили данные о госпитализации более 63 млн человек, которые входили в программу Medicare в США с 2000 по 2016 год, и сравнили их с данными о загрязнении воздуха в соответствующих регионах, учитывая ряд сопутствующих факторов, таких как, например, погода.

Исследователи изучили три компонента загрязнения воздуха:

мелкие твердые частицы;

диоксид азота;

озон.

Оказалось, что даже уровни, которые ниже национальных стандартов, влияли на заболевание сердца и дыхательных путей.

Отмечается, что увеличение каждой единицы уровня твердых частиц, диоксида азота и озона было связано с тысячами госпитализаций в год.

Так, количество инсультов возрастало на более чем 2,5 тыс. за каждый дополнительный мкг/м куб. (микрограмм на кубический метр воздуха) рост содержания мелких частиц в год.

Это свидетельствует, что загрязнение воздуха должно рассматриваться как фактор риска сердечных заболеваний и заболеваний легких, подчеркивают ученые.

Напомним, американские ученые установили, что загрязнение воздуха в местах проживания беременных женщин негативно влияет на интеллект детей.