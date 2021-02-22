Низький рівень забруднення повітря також несе ризики для здоров’я, фото:

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Ракурс

Учені встановили, що тривалий вплив того, що вважається низьким рівнем забруднення повітря, суттєво збільшує кількість людей, госпіталізованих через серцеві та респіраторні захворювання.

Такий вплив може збільшити ризик серцевого нападу, інсульту, фібриляції передсердь та пневмонії серед людей у віці 65 років і старших. Про це йдеться у статті, опублікованій у флагманському журналі Американської асоціації серця Circulation.

Учені вивчили дані про госпіталізацію понад 63 млн осіб, які входили до програми Medicare у США з 2000 по 2016 рік, і порівняли їх з даними про забруднення повітря у відповідних регіонах, врахувавши низку супутніх факторів, таких як, наприклад, погода.

Дослідники вивчили три компоненти забруднення повітря:

дрібні тверді частинки;

діоксид азоту;

озон.

Виявилося, що навіть рівні, нижчі за національні стандарти, впливали на захворювання серця та дихальних шляхів.

Зазначається, що збільшення кожної одиниці рівня твердих частинок, діоксиду азоту та озону було пов’язане з тисячами госпіталізацій на рік.

Так, кількість інсультів зростала на понад 2,5 тис. за кожен додатковий мкг/м куб. (мікрограм на кубічний метр повітря) зростання вмісту дрібних частинок у рік.

Це свідчить, що забруднення повітря повинно розглядатися як фактор ризику серцевих захворювань та захворювань легенів, наголошують учені.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що забруднення повітря в місцях проживання вагітних жінок негативно впливає на інтелект дітей.