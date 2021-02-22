Телеканал «Наш» просить суд скасувати призначену Нацрадою перевірку

Телеканал «Наш» позивається до Нацради

https://racurs.ua/ua/n150782-telekanal-nash-prosyt-sud-skasuvaty-pryznachenu-nacradou-perevirku.html

Ракурс

Телеканал «Наш» подав до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) позов до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

У цьому позові ТОВ «НАШ 365» просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021 року, яким було призначено позапланову безвиїзну перевірку телеканалу. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

На думку позивача, оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм законодавства України, без належним правових підстав та допустимих доказів, — зазначає прес-служба ОАСК.

Зазначається, що наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Позапланова перевірка, яку оскаржує телеканал, була призначена Нацрадою через інтерв’ю з колишнім депутатом від «Партії регіонів» Оленою Бондаренко, яке вийшло в ефір 15 січня.

У Нацраді зазначали, що висловлювання, котрі тоді прозвучали в ефірі, мали ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Нагадаємо, 12 лютого Нацрада призначила ще одну позапланову безвиїзну перевірку телеканалу «Наш» — через пропаганду країни-агресора, яку в одній із телепередач поширив колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров.