Телеканал «Наш» просит суд отменить назначенную Нацсоветом проверку

Телеканал «Наш» судится с Нацсоветом

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Ракурс

Телеканал «Наш» подал в Окружной админсуд Киева (ОАСК) иск в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В этом иске ООО «НАШ 365» просит суд признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021 года, которым была назначена внеплановая невыездная проверка телеканала. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

По мнению истца, оспариваемое решение принято с нарушением норм законодательства Украины, без должным правовых оснований и допустимых доказательств, — отмечает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Внеплановая проверка, которую оспаривает телеканал, была назначена Нацсоветом из-за интервью с бывшим депутатом от «Партии регионов» Еленой Бондаренко, которое вышло в эфир 15 января.

В Нацсовете отмечали, что высказывания, которые тогда прозвучали в эфире, имели признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной вражды и ненависти.

Напомним, 12 февраля Нацсовет назначил еще одну внеплановую невыездную проверку телеканала «Наш» — из-за пропаганды страны-агрессора, которую в одной из телепередач распространил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.