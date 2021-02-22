В Харькове могут вернуть проспект Жукова, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n150781-tretu-popytku-vernut-prospekt-jukova-delaet-harkovskiy-gorsovet-foto.html

Ракурс

Харьковский горсовет в третий раз попытается вернуть одному из проектов в городе название в честь советского маршала Жукова.

Фото соответствующего проекта на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал депутат городского совета Игорь Черняк.

Харьковский городской совет В ТРЕТИЙ РАЗ планирует переименовать проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова! Не надоело ??? — отмечает Черняк.

В проекте постановления отмечается, что на этот раз вернуть название в честь Жукова харьковскому проспекту Григоренка хотят, чтобы «почтить историческую память Жукова Георгия Константиновича как лица, деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины».

Вторым пунктом проекта этого постановления горсовет обращается к премьер-министру Украины относительно «утверждения Единого национального реестра памятников Второй мировой войны».

В региональном отделении Украинского института национальной памяти (УИНП) в комментарии изданию «Суспільне» сообщили, что институт неоднократно разъяснял горсовету и широкой общественности требования закона о декоммунизации и готов сделать это еще раз.

Мы имеем уже два решения суда, включая Верховный суд, которые поставили точку в этом. Есть решения апелляционных инстанций. Очевидно, что такие намерения, если они будут реализованы, закончатся так же как и предыдущие попытки. Позиция Института неизменна: согласно действующему законодательству, топоним с именем Жукова не может существовать на карте Украины, — подчеркивают в ведомстве.



Отмечается, что следующая сессия горсовета Харькова запланирована на 24 февраля. В Едином городском реестре актов, где должны публиковаться документы горсовета, соответствующего проекта решения пока еще нет.

Проспект Жукова в Харькове в 2016 году был переименован на проспект Григоренко в рамках осуществляемой в Украине декоммунизации. Первую попытку вернуть проспекту прежнее название Харьковский городской совет сделал в июне 2019 года, однако суд признал соответствующее решение местных властей незаконным.