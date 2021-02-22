У Харкові можуть повернути проспект Жукова, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n150781-tretu-sprobu-povernuty-prospekt-jukova-robyt-harkivska-miskrada-foto.html

Ракурс

Харківська міськрада втретє спробує повернути одному з проектів у місті назву на честь радянського маршала Жукова.

Фото відповідного проекту на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував депутат міської ради Ігор Черняк.

Харківська міська рада ВТРЕТЄ планує перейменувати проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова! Не набридло??? — зазначає Черняк.

У проекті постанови зазначається, що цього разу повернути назву на честь Жукова харківському проспекту Григоренка хочуть, щоб «вшанувати історичну пам’ять Жукова Георгія Костянтиновича як особи, діяльність якої пов’язана з опором та вигнанням нацистських окупантів з України».

Другим пунктом проекту цієї постанови міськрада звертається до прем'єр-міністра України щодо «затвердження Єдиного національного реєстру пам’яток Другої світової війни».

В регіональному відділенні Українського інституту національної пам’яті (УІНП) в коментарі виданню «Суспільне» повідомили, що інститут неодноразово роз’яснював міськраді та широкому загалу вимоги закону щодо декомунізації та готовий зробити це ще раз.

Ми маємо вже два рішення суду, включно з Верховним судом, які поставили крапку у цьому. Маємо рішення апеляційних інстанцій. Очевидно, що такі наміри, якщо вони будуть реалізовані, закінчаться так само як і попередні спроби. Позиція Інституту незмінна: згідно з чинним законодавства, топонім з іменем Жукова не може існувати на мапі України, — наголосив у відомстві.



Зазначається, що наступна сесія міськради Харкова запланована на 24 лютого. У Єдиному міському реєстрі актів, де мають публікуватися документи міськради, відповідного проекту рішення наразі ще немає.

Проспект Жукова у Харкові у 2016 році було перейменовано на проспект Григоренка в межах здійснюваної в Україні декомунізації. Першу спробу повернути проспекту колишню назву Харківська міська рада зробила у червні 2019 року, проте суд визнав відповідне рішення місцевої влади незаконним.