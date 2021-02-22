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Ракурс
Убитим в центрі Києва пішоходом виявився співробітник Київської митниці. Фото: Прокуратура Києва

Убитим в центрі Києва пішоходом виявився співробітник Київської митниці (ФОТО)

22 лют 2021, 17:33
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Вбитий у Києві неподалік Офісу президента чоловік був сумлінним працівником митниці.

Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19 лютого в центрі Києва, — написав колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко на сторінці Facebook.

Убитим в центрі Києва пішоходом виявився співробітник Київської митниці. Джерело: Facebook

За словами Макаренка, він сподівається, що «вбивця буде покараний не лише земним судом».

Нагадаємо, 19 лютого в Києві водій під час конфлікту вбив пішохода і зник, згодом він був затриманий.


Пішохід переходив дорогу, підійшов до сірої Hyundai Sonata, яка виїхала на зебру, і щось сказав або прокричав водієві. Той вийшов з машини, два рази вдарив пішохода, після чого той помер на місці.

Прокуратура повідомила, що водієм був громадянин Азербайджану. 20 лютого суд взяв його під варту.

Джерело: Ракурс


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