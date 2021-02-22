Убитым в центре Киева пешеходом оказался сотрудник Киевской таможни. Фото: Прокуратура Киева

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Ракурс

Убитый в Киеве возле Офиса президента мужчина был добросовестным сотрудником таможни.

Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева, — написал бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко на странице в Facebook.

По словам Макаренко, он надеется, что «убийца будет наказан не только земным судом».

Напомним, 19 февраля в Киеве водитель во время конфликта убил пешехода и скрылся, впоследствии он был задержан.

Пешеход переходил дорогу, подошел к серой Hyundai Sonata, которая выехала на зебру, и что-то сказал или прокричал водителю. Тот вышел из машины, два раза ударил пешехода, после чего тот скончался на месте.

Прокуратура сообщила, что водителем был гражданин Азербайджана. 20 февраля суд взял его под стражу.