Масштабные схроны боевиков обнаружили на Донбассе. Фото: СБУ

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Ракурс

Два скрытых арсенала с оружием и взрывчаткой обнаружили на территории Луганской области.

Схроны заложили в 2014 году боевики диверсионной группировки России, которые были причастны к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях. Один из схронов обнаружили в заброшенном здании недалеко от стекольного завода в Лисичанске. Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

Из тайного арсенала правоохранители изъяли 10 тротиловых шашек общим весом 4 кг, реактивную противотанковую гранату РПГ-18, электродетонатор, семь артиллерийских снарядов и семь гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25. Также здесь нашли 14 боевых гранат разных модификаций.

Второй схрон обнаружили в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района. Здесь хранились три тротиловые шашки общим весом более 1 кг, артиллерийский снаряд калибра 152 мм, три гранаты Ф-1 и 500 патронов различного калибра.

В спецслужбе добавили, что по обоим фактам решается вопрос об открытии уголовных производств для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству этих схронов.

Напомним, неизвестные устроили схрон боеприпасов и взрывоопасных предметов на одном из заброшенных заводов Мариуполя. Из тайника правоохранители изъяли более 1 тыс. 600 гранат, 62 пистолета Макарова и 124 ящика патронов.