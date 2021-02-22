Масштабні схрони бойовиків виявили на Донбасі. Фото: СБУ

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Ракурс

Два прихованих арсенали із зброєю та вибухівкою виявили на території Луганської області.

Схрони заклали у 2014 році бойовики диверсійного угруповання Росії, які були причетні до мінування кількох мостів у Луганській та Донецькій областях. Один зі схронів виявили у покинутій будівлі неподалік скляного заводу у Лисичанську. Про це 22 лютого повідомив прес-центр СБУ.

З таємного арсеналу правоохоронці вилучили 10 тротилових шашок загальною вагою 4 кг, реактивну протитанкову гранату РПГ-18, електродетонатор, сім артилерійських снарядів та сім гранатометних пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25. Також тут знайшли 14 бойових гранат різних модифікацій.

Другий схрон виявили у лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка Попаснянського району. Тут зберігалися три тротилові шашки загальною вагою понад 1 кг, артилерійський снаряд калібру 152 мм, три гранати Ф-1 та 500 набоїв різного калібру.

У спецслужбі додали, що за обома фактами вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування цих схронів.

Нагадаємо, невідомі облаштували схрон боєприпасів та вибухонебезпечних предметів на одному з занедбаних заводів Маріуполя. Зі схованки правоохоронці вилучили понад 1 тис. 600 гранат, 62 пістолети Макарова та 124 ящики патронів.