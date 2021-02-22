Таран сплутав МВФ з Мінфіном, вказуючи винного у затримці виплат військовим

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Андрій Таран, очільник Міністерства оборони України, сплутав Міністерство фінансів з Міжнародним валютним фондом, відповідаючи на запитання журналістів щодо затримки виплат військовим.

Кошти всі (для військовослужбовців — ред.) виплачуються, зокрема, й на оздоровлення. Але йде певна затримка. Щодо затримки — це питання не до мене, його краще направити до Міжнародного валютного фонду. Питання наближення бюджету, для того, щоб сплачувати все вчасно…, — зазначив Таран.

У цей час головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак підказав главі Міноборони, що йдеться не про МВФ, а про Мінфін. Однак Таран заплутався й почав одночасно згадувати дві фінустанови.

…Для того, щоб сплачувати все вчасно… Це Міністерство фінансів має погоджувати з МВФ, — заявив Таран.

Хомчак знову вказав йому на помилку, додавши що «МВФ — це трішки інше». Після паузи очільник оборонного відомства розсміявся й вибачився.

Добре, Міністерство фінансів, сорі, — резюмував Таран.

Окрім цього, він прокоментував питання реалізації оборонного замовлення.