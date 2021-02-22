Правдивість даних ОБСЄ про обстріли на Донбасі оцінили Таран і Хомчак

Правдивість даних ОБСЄ про обстріли на Донбасі оцінили Таран і Хомчакhttps://racurs.ua/ua/n150773-pravdyvist-danyh-obsie-pro-obstrily-na-donbasi-ocinyly-taran-i-homchak.htmlРакурс
Правдивість даних про обстріли на Донбасі, які оприлюднює моніторингова місія ОБСЄ, оцінили головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, а також міністр оборони Андрій Таран у відповідь на запитання журналіста щодо звітів ОБСЄ, де вказана більша кількість обстрілів у порівнянні з офіційними даними прес-центру операції Об'єднаних сил.
Я повністю довіряю тій інформації, яку надають підлеглі. Я не маю права не довіряти солдату, командиру відділення, командиру взводу, ані командиру батальйону чи командиру бригади. В ОБСЄ є свій спосіб фіксування — вони рахують вибухи, рахують за відеокамерами… Вони не рахують справа чи зліва, а загалом по конкретному району. Тому я вважаю, що правда перебуває десь посередині. І до кого належить відповідний вибух чи постріл, який чула місія ОБСЄ — ми намагаємося після кожного їхнього звіту аналізувати, накладати на карту, порівнювати з ситуацією, яка була. Відсотків на 90% воно сходиться, — зазначив Хомчак.
Правдивість даних щодо обстрілів на Донбасі, які оприлюднює місія ОБСЄ, прокоментував і Таран.
Коли я працював керівником української сторони в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) протягом тривалого часу у мене були дуже часті суперечки з ОБСЄ. Я питав: чому ви не пишете, звідки був цей обстріл? Вони відповідали, що це не входить до їхніх повноважень, а вони лише фіксують сам факт, а хто стріляв не визначають. Хоча у багатьох випадках все очевидно, — додав Таран.