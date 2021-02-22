Правдивость данных ОБСЕ об обстреле на Донбассе оценили Таран и Хомчак

https://racurs.ua/n150773-pravdivost-dannyh-obse-ob-obstrele-na-donbasse-ocenili-taran-i-homchak.html

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Правдивость данных об обстрелах на Донбассе, которые публикует мониторинговая миссия ОБСЕ, оценили главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, а также министр обороны Андрей Таран в ответ на вопрос журналиста об отчете ОБСЕ, где указано большее количество обстрелов по сравнению с официальными данными пресс-центра операции Объединенных сил.

Я полностью доверяю той информации, которую предоставляют подчиненные. Я не имею права не доверять солдату, командиру отделения, командиру взвода, командиру батальона или командиру бригады. В ОБСЕ есть свой способ фиксирования — они считают взрывы, считают по видеокамерам… Они не считают справа или слева, а в целом по конкретному району. Поэтому я думаю, что правда находится где-то посередине. И к кому принадлежит соответствующий взрыв или выстрел, который слышала миссия ОБСЕ — мы стараемся после каждого их отчета анализировать, накладывать на карту, сравнивать с ситуацией, которая была. Процентов на 90% оно сходится, — отметил Хомчак.

Правдивость данных ОБСЕ об обстрелах на Донбассе прокомментировал и Таран.