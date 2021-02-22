Языковой скандал в футболе – за наказанного тренера вступился омбудсмен. Фото: sport.segodnya.ua

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Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка, направил главе Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко письмо в связи с языковым скандалом во время матча Львов — Колос.

Речь идет о поведении одного из арбитров, который, по словам главного тренера Львова Виталия Шумского, потребовал для него желтую карточку за просьбу разговаривать на украинском языке. Об этом Кремень написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в поведении судей Николая Кривоносова и Виктора Копиевского могут быть признаки нарушение норм закона о функционировании государственного языка.

Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК «Львов» по возможному признаку языковой дискриминации, — говорится в письме.

Сами арбитры объяснять Шумскому свое решения отказались.

Напомним, скандальный эпизод произошел во время матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги между футбольными клубами «Львов» и «Колос», который состоялся во Львове 20 февраля.

Тренер хозяев Виталий Шумский после перепалки с четвертым арбитром получил желтую карточку от главного рефери Виктора Копиевского. Позже он заявил, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке.

По словам Шумского, арбитр не прислушался к его просьбе, а взамен передал по рации главному рефери показать тренеру желтую карточку.