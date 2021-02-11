Дубинский, Бужанский и другие «слуги» взялись за язык — хотят отменить штрафы

https://racurs.ua/n150294-dubinskiy-bujanskiy-i-drugie-slugi-vzyalis-za-yazyk-hotyat-otmenit-shtrafy.html

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Штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного хотят отменить народные депутаты из фракции «Слуга народа». Для этого они зарегистрировали законопроект № 4638.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, датированной 25 января 2021 года.

Введение новых денежных взысканий во время распространения коронавируса COVID-19 в Украине приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине. Таким образом наложение штрафов на субъекты хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории Украины, за нарушение требований, установленных законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не будет способствовать консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины, — говорится в пояснительной записке.



Напомним, 16 января 2021 года вступила в силу ст. 30 закона о языке, а следовательно начался окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Согласно закону, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.